Ангарчанка отдала более 1,1 млн для «обновления телевизионной сети»

Пострадавшей позвонил неизвестный, который сообщил, что в доме производится замена цифрового телевидения. Для обновления телевизионной сетки нужно было назвать код из смс. Женщина назвала цифры, спустя некоторое время получила звонок в мессенджере от «специалиста Роскомнадзора». Тот заявил, что аккаунт пенсионерки на «Госуслугах» взломан и от её имени оформлена доверенность на распоряжение банковскими счетами. Звонивший попросил дождаться звонка правоохранителя.