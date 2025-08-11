Ричмонд
Ангарчанка отдала более 1,1 млн для «обновления телевизионной сети»

73-летняя ангарчанка отдала мошенникам более 1,1 миллиона рублей, поверив в необходимость обновления телевизионной сети вещания.

Источник: Mail.ru

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Пострадавшей позвонил неизвестный, который сообщил, что в доме производится замена цифрового телевидения. Для обновления телевизионной сетки нужно было назвать код из смс. Женщина назвала цифры, спустя некоторое время получила звонок в мессенджере от «специалиста Роскомнадзора». Тот заявил, что аккаунт пенсионерки на «Госуслугах» взломан и от её имени оформлена доверенность на распоряжение банковскими счетами. Звонивший попросил дождаться звонка правоохранителя.

Потом позвонил и «правоохранитель», который снова заявил о доверенности на распоряжение счетами на имя гражданина другой страны. При этом звонивший сказал, какие суммы накоплений есть у пенсионерки и в каких банках лежат деньги.

После этого пенсионерку убедили установить приложение и заявили, что для защиты средств будут выпущены новые банковские карты. И попросили перевести деньги на эти карты в новом приложении. Так ангарчанка потеряла более 1,1 миллиона рублей.