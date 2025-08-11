Ричмонд
В Самаре 22-летний водитель на Changan влетел в 18-летнего парня на ВАЗ-2114

В Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием двух автомобилей. Инцидент случился в 01:50 на улице Ново-Вокзальной.

По данным ГИБДД, 22-летний водитель автомобиля Changan двигался со стороны улицы Свободы в направлении улицы Ставропольской. При повороте налево на разрешающий сигнал светофора возле дома № 44 он столкнулся с ВАЗ 2114 под управлением 18-летнего мужчины.

В результате аварии пассажиры иномарки — 32-летний мужчина и 30-летняя женщина — получили травмы. Им назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия уточняются.

