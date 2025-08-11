Ричмонд
Петербургские полицейские пресекли мощнейший канал нелегальной миграции

Шесть жителей Северной столицы стали фигурантами уголовного дела по статье об организации незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: МВД России

Сотрудники управления борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий задержали подозреваемых, которые с 2023 года фиктивно регистрировали мигрантов. Для этого они сначала получали доступ к украденным аккаунтам Гослуслуг россиян, а затем от имени владельцев ставили на учет граждан.

По данным полиции, на одном украденном аккаунте можно было зарегистрировать до трехсот нелегалов. Силовики нашли порядка 100 взломанных аккаунтов, с помощью которых и ставили на учет мигрантов. Иностранцев находили через телеграм-каналы, где подозреваемые активно рекламировали свои услуги. В полиции насчитали свыше 350 телеграм-каналов для фиктивной регистрации. Задержанные также лично отправлялись в места массового скопления иностранцев и навязывали свою помощь прямо на месте. За одну услугу они просили около 3 тысяч рублей.

Всего за 2,5 года им удалось легализовать нахождение в России около 5 тысяч мигрантов. Злоумышленники обогатились на 20 миллионов рублей, однако их удалось вычислить полиции.

После задержания фигурантов уголовного дела с места проживания изъяли различные гаджеты, фальшивые бланки и печати государственных органов власти, банковские карты и симки. Следователи возбудили уголовные дела по статьям об организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет как россиян, так и иностранцев.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше