Петербургские полицейские пресекли мощнейший канал нелегальной миграции

По данным полиции, на одном украденном аккаунте можно было зарегистрировать до трехсот нелегалов. Силовики нашли порядка 100 взломанных аккаунтов, с помощью которых и ставили на учет мигрантов. Иностранцев находили через телеграм-каналы, где подозреваемые активно рекламировали свои услуги. В полиции насчитали свыше 350 телеграм-каналов для фиктивной регистрации. Задержанные также лично отправлялись в места массового скопления иностранцев и навязывали свою помощь прямо на месте. За одну услугу они просили около 3 тысяч рублей.