Петербургские полицейские пресекли мощнейший канал нелегальной миграции

Сотрудники управления борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий задержали подозреваемых, которые с 2023 года фиктивно регистрировали мигрантов. Для этого они сначала получали доступ к украденным аккаунтам Гослуслуг россиян, а затем от имени владельцев ставили на учет граждан.
По данным полиции, на одном украденном аккаунте можно было зарегистрировать до трехсот нелегалов. Силовики нашли порядка 100 взломанных аккаунтов, с помощью которых и ставили на учет мигрантов. Иностранцев находили через телеграм-каналы, где подозреваемые активно рекламировали свои услуги. В полиции насчитали свыше 350 телеграм-каналов для фиктивной регистрации. Задержанные также лично отправлялись в места массового скопления иностранцев и навязывали свою помощь прямо на месте. За одну услугу они просили около 3 тысяч рублей.
Всего за 2,5 года им удалось легализовать нахождение в России около 5 тысяч мигрантов. Злоумышленники обогатились на 20 миллионов рублей, однако их удалось вычислить полиции.
После задержания фигурантов уголовного дела с места проживания изъяли различные гаджеты, фальшивые бланки и печати государственных органов власти, банковские карты и симки. Следователи возбудили уголовные дела по статьям об организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет как россиян, так и иностранцев.