В Омске автобус с 20 пассажирами столкнулся с мотоциклом

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Источник: УГИБДД РФ по Омской области

В воскресенье, 10 августа, в 21:45 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, 50-летний водитель автобуса «ПАЗ», который следовал по маршруту № 58, двигался по улице Б. Хмельницкого. При перестроении влево он не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Honda CBR600RR, которым управлял 20-летний молодой человек.

В результате происшествия водителю мотоцикла и его пассажирке, 17-летней девушке, потребовалась медицинская помощь. В салоне автобуса находилось 20 пассажиров, но никто из них не пострадал.

Причины и обстоятельства случившегося будут выясняться в ходе дальнейшей проверки.