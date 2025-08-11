В Омске автобус с 20 пассажирами столкнулся с мотоциклом

В воскресенье, 10 августа, в 21:45 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, 50-летний водитель автобуса «ПАЗ», который следовал по маршруту № 58, двигался по улице Б. Хмельницкого. При перестроении влево он не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Honda CBR600RR, которым управлял 20-летний молодой человек.