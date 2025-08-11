Миг столкновения двух иномарок попал на видео в Волгограде, 5 пострадавших

Четверо взрослых и девочка-школьница пострадали в аварии, случившейся в воскресенье, 10 августа, около девяти вечера в Дзержинском районе Волгограда.
ДТП произошло на пересечении улицы Качинцев и проспекта Жукова — напротив дома № 90.
«Столкнулись Kia Sportage и Volkswagen. Оба водителя, два взрослых пассажира Kia и 11-летняя девочка получили ранения», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.
Судя по видео, водитель Kia решил проскочить на красный. Машины, двигавшиеся по средней и крайней правой полосам, успели среагировать и остановились, а водитель авто на крайней левой уже набрал скорость и влетел в бок появившейся перед ним иномарки.
Kia от удара перевернулась и влетела в столб.