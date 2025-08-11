Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миг столкновения двух иномарок попал на видео в Волгограде, 5 пострадавших

ДТП произошло 10 августа около девяти вечера на пересечении улицы Качинцев и проспекта Жукова — напротив дома № 90.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Четверо взрослых и девочка-школьница пострадали в аварии, случившейся в воскресенье, 10 августа, около девяти вечера в Дзержинском районе Волгограда.

ДТП произошло на пересечении улицы Качинцев и проспекта Жукова — напротив дома № 90.

«Столкнулись Kia Sportage и Volkswagen. Оба водителя, два взрослых пассажира Kia и 11-летняя девочка получили ранения», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

Судя по видео, водитель Kia решил проскочить на красный. Машины, двигавшиеся по средней и крайней правой полосам, успели среагировать и остановились, а водитель авто на крайней левой уже набрал скорость и влетел в бок появившейся перед ним иномарки.

Kia от удара перевернулась и влетела в столб.