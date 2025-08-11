Майнерам незаконно продали электроэнергию на 9 млрд тенге

Сотрудники АФМ в ВКО вместе с местным департаментом КНБ выявили факт незаконной продажи электричества майнерам. По закону продавать майнинговым компаниям энергию может только единый государственный закупщик в объеме не более 1 мегаватт-часа.
Группа энергоснабжающих компаний в течение двух лет незаконно обеспечивала майнинговое предприятие. Они продали энергии на свыше 50 мегаватт-часов. Этого хватило бы для снабжения города с населением 50−70 тыс. человек.
У организатора продажи изъяли купленные на преступные доходы две квартиры в Астане и четыре автомашины. Расследование дела продолжается.