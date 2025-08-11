Ричмонд
Подросток едва не погиб в необорудованном карьере под Калининградом

Инцидент произошел в поселке Борисово, где мальчик едва не стал жертвой собственной неосторожности: подросток решил искупаться в необорудованном для купания карьере, что едва не закончилось трагедией.

Источник: Янтарный край

Благодаря бдительности очевидца, который вовремя заметил тонущего юношу, удалось избежать непоправимого. Мужчина сумел вытащить подростка из воды, когда тот уже находился без сознания, и незамедлительно вызвал скорую помощь. Оперативность медиков спасла жизнь несовершеннолетнему. Реанимационная бригада скорой помощи прибыла на место происшествия в установленные нормативом 20 минут. Специалисты немедленно приступили к оказанию необходимой медицинской помощи.

По последним данным, состояние подростка стабилизировалось — его жизни ничего не угрожает, и он чувствует себя лучше.