Подросток едва не погиб в необорудованном карьере под Калининградом

Благодаря бдительности очевидца, который вовремя заметил тонущего юношу, удалось избежать непоправимого. Мужчина сумел вытащить подростка из воды, когда тот уже находился без сознания, и незамедлительно вызвал скорую помощь. Оперативность медиков спасла жизнь несовершеннолетнему. Реанимационная бригада скорой помощи прибыла на место происшествия в установленные нормативом 20 минут. Специалисты немедленно приступили к оказанию необходимой медицинской помощи.