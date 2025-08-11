Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре оштрафовали 25-летнего самокатчика, который вез девушку на плечах

В Самаре сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 25-летнего мужчину за нарушение ПДД при управлении электросамокатом.

В Самаре сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 25-летнего мужчину за нарушение ПДД при управлении электросамокатом. Инцидент произошел при перевозке пассажира нестандартным способом — девушка сидела на плечах водителя.

Информация о нарушении поступила в полицию после мониторинга социальных сетей. Арендная компания, предоставившая самокат, заблокировала аккаунт нарушителя и наложила штрафные санкции.

Сотрудники Госавтоинспекции оформили административный материал по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ. Мужчине назначили штраф за нарушение правил дорожного движения лицом, участвующим в процессе движения. С нарушителем провели профилактическую беседу.

Полиция напоминает, что подобные действия создают опасность для участников дорожного движения и влекут административную ответственность.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.