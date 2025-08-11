В Самаре оштрафовали 25-летнего самокатчика, который вез девушку на плечах

В Самаре сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 25-летнего мужчину за нарушение ПДД при управлении электросамокатом. Инцидент произошел при перевозке пассажира нестандартным способом — девушка сидела на плечах водителя.
Информация о нарушении поступила в полицию после мониторинга социальных сетей. Арендная компания, предоставившая самокат, заблокировала аккаунт нарушителя и наложила штрафные санкции.
Сотрудники Госавтоинспекции оформили административный материал по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ. Мужчине назначили штраф за нарушение правил дорожного движения лицом, участвующим в процессе движения. С нарушителем провели профилактическую беседу.
Полиция напоминает, что подобные действия создают опасность для участников дорожного движения и влекут административную ответственность.
