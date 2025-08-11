Ричмонд
Жительница Сызрани лишилась 140 тысяч рублей, поверив в фейковую вакансию

В Самарской области 37-летняя женщина из Сызрани стала жертвой интернет-мошенницы.

Она искала подработку в интернете и откликнулась на вакансию менеджера интернет-магазина. «Работодатель» убедил её оплатить обучение и купить доступ к программе.

Переводами ушло:

7 000 рублей — «обучение»;

37 000 рублей — «расширение возможностей»;

96 000 рублей — «полный доступ».

После получения всех денег лжеработодатель перестал выходить на связь. Сайт оказался поддельным. Потерпевшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает: настоящие работодатели не требуют предоплату за обучение или программы.

