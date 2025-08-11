Жительница Сызрани лишилась 140 тысяч рублей, поверив в фейковую вакансию

В Самарской области 37-летняя женщина из Сызрани стала жертвой интернет-мошенницы.
Она искала подработку в интернете и откликнулась на вакансию менеджера интернет-магазина. «Работодатель» убедил её оплатить обучение и купить доступ к программе.
Переводами ушло:
7 000 рублей — «обучение»;
37 000 рублей — «расширение возможностей»;
96 000 рублей — «полный доступ».
После получения всех денег лжеработодатель перестал выходить на связь. Сайт оказался поддельным. Потерпевшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.
Полиция напоминает: настоящие работодатели не требуют предоплату за обучение или программы.
