Изъято более 140 г психотропов. Пару закладчиков задержали возле Бреста

Оперативники наркоконтроля Гродненской области неподалеку от Бреста задержали двух жителей Слонима. 27-летний мужчина и его 25-летняя сожительница занимались распространением запрещенных веществ на территории Гродненской и Брестской областей. В Брест они приехали за очередной партией наркотиков, которые предназначались для распространения.
Со слов задержанных, противоправной деятельностью они начали заниматься около двух недель назад ради личного обогащения. У подозреваемых изъято более 140 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС.
Действиям задержанных дана правовая оценка. Им грозит до 15 лет лишения свободы.