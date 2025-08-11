Изъято более 140 г психотропов. Пару закладчиков задержали возле Бреста

Оперативники наркоконтроля Гродненской области неподалеку от Бреста задержали двух жителей Слонима. 27-летний мужчина и его 25-летняя сожительница занимались распространением запрещенных веществ на территории Гродненской и Брестской областей. В Брест они приехали за очередной партией наркотиков, которые предназначались для распространения.