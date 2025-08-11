Ричмонд
Изъято более 140 г психотропов. Пару закладчиков задержали возле Бреста

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух закладчиков задержали возле Бреста. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Оперативники наркоконтроля Гродненской области неподалеку от Бреста задержали двух жителей Слонима. 27-летний мужчина и его 25-летняя сожительница занимались распространением запрещенных веществ на территории Гродненской и Брестской областей. В Брест они приехали за очередной партией наркотиков, которые предназначались для распространения.

Со слов задержанных, противоправной деятельностью они начали заниматься около двух недель назад ради личного обогащения. У подозреваемых изъято более 140 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС.

Действиям задержанных дана правовая оценка. Им грозит до 15 лет лишения свободы.