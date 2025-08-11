Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодой человек попал под поезд, заснув на путях в Ленобласти

Транспортная полиция устанавливает обстоятельства происшествия на железной дороге в Волосовском районе Ленобласти. Под колесами поезда пострадал молодой мужчина.

Около 10 часов утра 10 августа в дежурную часть поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожной станции Волосово под грузовой поезд попал человек. На месте выяснилось, что пострадал 25-летний местный житель. По предварительным данным, он, будучи подшофе, уснул на путях, рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Машинист поезда несколько раз сигналил парню и применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния остановить поезд вовремя не удалось. Молодой человек получил травмы и был госпитализирован.

По факту случившегося ведется проверка. Задержки поездов не было, добавили в ведомстве.