Молодой человек попал под поезд, заснув на путях в Ленобласти

Около 10 часов утра 10 августа в дежурную часть поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожной станции Волосово под грузовой поезд попал человек. На месте выяснилось, что пострадал 25-летний местный житель. По предварительным данным, он, будучи подшофе, уснул на путях, рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.