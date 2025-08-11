Ричмонд
В Омске подростки напали на прохожих с самодельными бритвами

В Омске полиция и следователи проводят проверку после конфликта с участием подростков на Левом берегу.

Источник: Росгвардия

В паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте» сообщили, что подростки вели себя вызывающе — шли следом за людьми, снимали штаны и демонстрировали ягодицы.

В полиции порталу Om1.ru сообщили, что проходившая мимо женщина сделала замечание группе несовершеннолетних, которые срывали яблоки-ранетки. Между ними началась перепалка. В ходе конфликта один из подростков ударил 53-летнего мужчину по голове и повредил ему глаз предметом с закреплённой на пальце бритвой.

Следственное управление СК России по Омской области организовало доследственную проверку. Действия несовершеннолетних будут оцениваться в рамках статьи «Хулиганство» УК РФ. Сейчас полиция и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.