В Омске подростки напали на прохожих с самодельными бритвами

В паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте» сообщили, что подростки вели себя вызывающе — шли следом за людьми, снимали штаны и демонстрировали ягодицы.
В полиции порталу Om1.ru сообщили, что проходившая мимо женщина сделала замечание группе несовершеннолетних, которые срывали яблоки-ранетки. Между ними началась перепалка. В ходе конфликта один из подростков ударил 53-летнего мужчину по голове и повредил ему глаз предметом с закреплённой на пальце бритвой.
Следственное управление СК России по Омской области организовало доследственную проверку. Действия несовершеннолетних будут оцениваться в рамках статьи «Хулиганство» УК РФ. Сейчас полиция и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.