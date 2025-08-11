В Омске подростки напали на прохожих с самодельными бритвами

В полиции порталу Om1.ru сообщили, что проходившая мимо женщина сделала замечание группе несовершеннолетних, которые срывали яблоки-ранетки. Между ними началась перепалка. В ходе конфликта один из подростков ударил 53-летнего мужчину по голове и повредил ему глаз предметом с закреплённой на пальце бритвой.