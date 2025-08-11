Ричмонд
Собянин: За сутки сбито девять БПЛА, летевших на Москву

Подразделения ПВО уничтожили девять беспилотников, летевших к столице: два ночью и семь утром.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По данным главы города, первые два аппарата были перехвачены в Московском регионе еще ночью: сообщения об их уничтожении мэр опубликовал в 0:41 и 0:48.

Утром мэр Собянин проинформировал о перехвате семи дронов, летевших на столицу. Два из них были сбиты в 9:35, еще два в 10:01. В 10:14 был уничтожен еще один беспилотник, а сообщение о перехвате последних двух поступило в 10:32.

Как в свою очередь заявили в Министерстве обороны РФ, всего за прошедшую ночь по всей стране было перехвачено и уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Налеты дронов отражались в десяти регионах, включая Московский.

