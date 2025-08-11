Ричмонд
В Андижанской области драка в кафе попала на видео. Пользователи утверждают, что в ней участвовали местные госслужащие и депутат

Vaib.uz (Узбекистан. 10 августа). В соцсетях набирает популярность видео, снятое в одном из кафе в Андижанской области. Пользователи утверждают, что в кадре — группа местных сотрудников госорганов и депутат, которые «хорошо отдохнули». Один из них спровоцировал конфликт с продавцом.

Источник: Vaib.Uz

На записи видно, как продавец старается избежать ссоры, но один из отдыхающих, ведя себя «как барин», начинает хватать его за голову и майку. В какой-то момент терпение парня заканчивается, и между ними завязывается драка. Самое показательное — реакция остальных «отдыхающих»: они повалили продавца на пол, а мужчина, похожий на начальника, исподтишка начал его пинать.

В управлении внутренних дел Андижанской области сообщили, что инцидент произошёл 27 июля в 18:58 в магазине прохладительных напитков на улице Буюк Турон махалли «Узбекистан» Мархаматского района. По данным правоохранителей, гражданин в состоянии алкогольного опьянения повздорил с владельцем магазина, что привело к ссоре.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, у владельца зафиксированы лёгкие телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья, а у пьяного дебошира травм не обнаружено. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

Правоохранители не уточнили, действительно ли в потасовке участвовали госслужащие и депутат. Также остаётся непонятным, почему официально фигурирует только один нападавший, хотя на видео явно видно, что владельца магазина били несколько человек.

Общественность ждёт от УВД более полных комментариев и конкретики — ведь, судя по кадрам, ситуация требует гораздо более серьёзной оценки.