В Андижанской области драка в кафе попала на видео. Пользователи утверждают, что в ней участвовали местные госслужащие и депутат

На записи видно, как продавец старается избежать ссоры, но один из отдыхающих, ведя себя «как барин», начинает хватать его за голову и майку. В какой-то момент терпение парня заканчивается, и между ними завязывается драка. Самое показательное — реакция остальных «отдыхающих»: они повалили продавца на пол, а мужчина, похожий на начальника, исподтишка начал его пинать.
В управлении внутренних дел Андижанской области сообщили, что инцидент произошёл 27 июля в 18:58 в магазине прохладительных напитков на улице Буюк Турон махалли «Узбекистан» Мархаматского района. По данным правоохранителей, гражданин в состоянии алкогольного опьянения повздорил с владельцем магазина, что привело к ссоре.
Согласно судебно-медицинской экспертизе, у владельца зафиксированы лёгкие телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья, а у пьяного дебошира травм не обнаружено. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.
Правоохранители не уточнили, действительно ли в потасовке участвовали госслужащие и депутат. Также остаётся непонятным, почему официально фигурирует только один нападавший, хотя на видео явно видно, что владельца магазина били несколько человек.
Общественность ждёт от УВД более полных комментариев и конкретики — ведь, судя по кадрам, ситуация требует гораздо более серьёзной оценки.