В Андижанской области драка в кафе попала на видео. Пользователи утверждают, что в ней участвовали местные госслужащие и депутат

На записи видно, как продавец старается избежать ссоры, но один из отдыхающих, ведя себя «как барин», начинает хватать его за голову и майку. В какой-то момент терпение парня заканчивается, и между ними завязывается драка. Самое показательное — реакция остальных «отдыхающих»: они повалили продавца на пол, а мужчина, похожий на начальника, исподтишка начал его пинать.