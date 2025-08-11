Ричмонд
В Башкирии за один день сыграли 471 свадьбу

В Башкирии в красивую дату августа случился свадебный бум.

Источник: Комсомольская правда

Красивая дата 08.08.25 стала невероятно популярной для заключения браков в Башкирии. Согласно данным главы республиканского Госкомитета по юстиции Владимира Спеле, в этот день под венец отправилась 471 пара.

Только в Уфе, по его словам, в минувшую пятницу появились 114 новых семей. Среди районов города больше всего свадеб зарегистрировали в Кировском (21 пара), за ним следует Октябрьский район (18 пар), а в Советском и Орджоникидзевском районах создали семьи по 15 пар.

Лидером среди городов республики стал Нефтекамск с 24 бракосочетаниями. Среди сельских районов отличился Абзелиловский, где официально оформили отношения 11 пар.

