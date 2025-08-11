В Башкирии за один день сыграли 471 свадьбу

Только в Уфе, по его словам, в минувшую пятницу появились 114 новых семей. Среди районов города больше всего свадеб зарегистрировали в Кировском (21 пара), за ним следует Октябрьский район (18 пар), а в Советском и Орджоникидзевском районах создали семьи по 15 пар.