Экс-руководитель красноярского ПФР получил 9 лет колонии за коррупционные схемы

Суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику управления информационных технологий красноярского отделения Пенсионного фонда РоссииЧиновника признали виновным в серии коррупционных преступлений и приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

Суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику управления информационных технологий красноярского отделения Пенсионного фонда России.

Чиновника признали виновным в серии коррупционных преступлений и приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

Первое преступление.

Весной 2020 года обвиняемый, зная о предстоящем тендере на модернизацию локальной сети здания ПФР, вступил в преступный сговор с предпринимателем:

Пообещал завысить стоимость контракта с 2,5 до 5,3 млн рублей;

Гарантировал победу в аукционе и «формальную» приемку работ;

Получил взятку в 1,3 млн рублей.

Вторая схема.

В 2022 году чиновник организовал поставку в ПФР 658 совместимых картриджей вместо требуемых оригинальных:

За «приемку» несоответствующей продукции требовал 774 тыс. руб. (10% от суммы контракта);

Подделал экспертизу, отправив на проверку заранее помеченный образец;

Преступление пресекли правоохранители до передачи денег.

Судебное решение.

Суд квалифицировал действия экс-чиновника по трем статьям:

Получение взятки в особо крупном размере;

Превышение должностных полномочий;

Служебный подлог.

Ранее, в марте 2023 года, по другому эпизоду обвиняемый уже был приговорен к штрафу с запретом занимать госдолжности в течение 5 лет. В этот раз его приговорили к 9 годам колонии строгого режима.