Женщина погибла на пожаре в дачном доме в Спасском округе

Утром 11 августа в деревне Красный Ватрас загорелся дачный дом. К сожалению, на пожаре погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Трагедия случилась в деревне Красный Ватрас Спасского округа. Дачный дом загорелся на площади 90 квадратных метров. Предварительно, это произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
На месте происшествия обнаружили погибшую женщину — ее личность устанавливается. Сотрудники МЧС рекомендуют не перегружать электросеть, чтобы избежать несчастных случаев.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что 103 человека погибли на пожарах в Нижегородской области в этом году.