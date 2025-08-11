Бастрыкин требует найти мужчину напавшего с ножом на ребёнка в Новосибирске

«В публичном пространстве опубликована видеозапись нападения мужчины на ребенка в городе Новосибирске. Отмечалось, что злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у несовершеннолетнего сумку с денежными средствами», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.