Бастрыкин требует найти мужчину напавшего с ножом на ребёнка в Новосибирске

В Новосибирской области началось расследование уголовного дела о разбойном нападении на несовершеннолетнего.
«В публичном пространстве опубликована видеозапись нападения мужчины на ребенка в городе Новосибирске. Отмечалось, что злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у несовершеннолетнего сумку с денежными средствами», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.
Расследование уголовного дела, возбужденного по статье 162 УК РФ (разбой), ведут следователи регионального управления СК России. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Новосибирской области Андрею Бадулину представить подробный доклад о ходе процессуальной работы и установленных обстоятельствах преступления.