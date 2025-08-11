В Новосибирске участились звонки мошенников от лица сотрудников маркетплейсов

Как пояснили в Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области, суть подобных схем почти всегда сводится к получению кода, который приходит жертве на телефон. Мошенники представляют его как «необходимый для курьера», однако на самом деле это код для входа в аккаунт, например, на портале «Госуслуги».