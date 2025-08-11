Ричмонд
В Новосибирске участились звонки мошенников от лица сотрудников маркетплейсов

Жители города сообщают о телефонных звонках от неизвестных, которые представляются работниками служб доставки и пытаются выманить коды доступа к аккаунтам.

Источник: Freepik

Новосибирцы всё чаще сталкиваются с новым видом телефонного мошенничества — преступники звонят под видом сотрудников популярных маркетплейсов. Сообщения о таких случаях появились в городских чатах мессенджеров, пишет НГС.

По рассказам горожан, звонящие утверждают, что на имя получателя якобы поступил заказ, но он находится в удалённом пункте выдачи. После этого предлагают «переместить» его в удобное место или даже доставить курьером бесплатно.

Как пояснили в Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области, суть подобных схем почти всегда сводится к получению кода, который приходит жертве на телефон. Мошенники представляют его как «необходимый для курьера», однако на самом деле это код для входа в аккаунт, например, на портале «Госуслуги».

Один из пострадавших признался, что поначалу не заподозрил подвох:

«Тут всё время что-нибудь заказываешь, вот и не сразу понял, что именно такого заказа у меня не было».

В пресс-службе Wildberries подчеркнули, что любые предложения, поступающие по телефону от имени компании, должны вызвать подозрение: общение с клиентами ведётся только через официальные каналы — чат в приложении или на сайте.

Кроме того, в компании напомнили, что курьер вручает заказ только после сканирования индивидуального кода получения, который запрашивается исключительно в момент передачи товара.

