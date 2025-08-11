«Учитесь гипнотизировать»: трех красноярок отдают под суд за обман 100 человек

Используя данные с сайта «ЭКБ system», подельницы выявляли красноярцев, получивших отказы в банках. Они обзванивали потенциальных жертв, приглашали в офис и убеждали, что сотрудничают с банками. «Кредит уже одобрен, нужно лишь заплатить комиссию от 30 до 50 тыс. рублей», — уверяли они клиентов. Размер «взноса» варьировался в зависимости от внешнего вида и податливости человека. Лидер группы даже давала подругам профессиональные советы: «Учитесь гипнотизировать клиентов, смотрите им в глаза», — рассказали в пресс-службе.