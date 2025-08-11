«Учитесь гипнотизировать»: трех красноярок отдают под суд за обман 100 человек

В прокуратуре рассказали, что история началась в феврале 2023 года, когда три приятельницы 32, 37 и 38 лет, ранее работавшие менеджерами в кредитной компании, решили открыть собственный «бизнес». Все они, по данным надзорного ведомства, были молодыми мамами. Женщины зарегистрировали ООО «Инвест финанс» и арендовали офис на Взлетке.
Используя данные с сайта «ЭКБ system», подельницы выявляли красноярцев, получивших отказы в банках. Они обзванивали потенциальных жертв, приглашали в офис и убеждали, что сотрудничают с банками. «Кредит уже одобрен, нужно лишь заплатить комиссию от 30 до 50 тыс. рублей», — уверяли они клиентов. Размер «взноса» варьировался в зависимости от внешнего вида и податливости человека. Лидер группы даже давала подругам профессиональные советы: «Учитесь гипнотизировать клиентов, смотрите им в глаза», — рассказали в пресс-службе.
Получив деньги от клиентов, женщины отправляли их в банк. Там выяснялось, что никакого одобрения кредита нет, а «брокеры» с банками не сотрудничают.
За полтора года клиентами обманщиц стали 100 человек, обогатив злоумышленниц на 3,5 млн рублей.
После возбуждения уголовного дела у одной из женщин изъяли 2,2 млн рублей наличными. На счета всех троих наложен арест на 1 млн рублей. Часть средств — около 700 тыс. рублей — женщины вернули потерпевшим добровольно.
Прокуратура края утвердила женщинам обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им грозит до 10 лет лишения свободы.