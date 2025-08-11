Ричмонд
В Челябинске 2-летний ребенок пострадал от наезда машины

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранительные органы.

Инцидент произошел вечером 10 августа во дворе домов на улице 2-я Эльтонская. По предварительной версии, легковой автомобиль «Мазда» сбил пешехода рядом с домом No 46. За рулем иномарки находилась 34-летняя женщина.

В Госавтоинспекции города Челябинск уточнили, что в аварии пострадал ребенок. Мальчик в возрасте двух лет получил телесные повреждения. В настоящее время обстоятельства наезда выясняются.

В ведомстве также напомнили, что горожане могут сообщить о ДТП или случаях нарушения правил дорожного движения водителями сотрудникам Госавтоинспекции. Это можно сделать, позвонив по номерам: 02 или 102, а также 728−60−11, 728−60−10.