В Челябинске 2-летний ребенок пострадал от наезда машины

В ведомстве также напомнили, что горожане могут сообщить о ДТП или случаях нарушения правил дорожного движения водителями сотрудникам Госавтоинспекции. Это можно сделать, позвонив по номерам: 02 или 102, а также 728−60−11, 728−60−10.