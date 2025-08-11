Кехмана окружают арестами

По информации «Фонтанки», обеспечительные меры наложены на коттедж и земельные участки в Московской области, оцененные по кадастру более чем в 90 млн рублей; квартиру в 200 квадратов недалеко от Кремля стоимостью в 160 млн; квартиру в Новосибирске и в центре Петербурга (соответственно, 7 и 40 млн). Также обременения коснулись автотранспорта, в том числе автомашины Лэнд Ровер Рендж Ровер, приобретенной в прошлом году за 30 млн. Общая сумма арестованного имущества достигает 350 млн. Счета родственников в различных банках заблокированы тоже, как и счета Кехмана в двух крупнейших банках РФ.