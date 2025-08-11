Кехмана окружают арестами

Басманный районный суд Москвы с конца июля по 8 августа поэтапно арестовал все недвижимое имущество и автомобили ближайших родственников генерального директора МХАТ, художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана. Инициатор акции Следственный комитет России. В его производстве находятся два уголовных дела, где фигурирует Владимир Кехман.
По информации «Фонтанки», обеспечительные меры наложены на коттедж и земельные участки в Московской области, оцененные по кадастру более чем в 90 млн рублей; квартиру в 200 квадратов недалеко от Кремля стоимостью в 160 млн; квартиру в Новосибирске и в центре Петербурга (соответственно, 7 и 40 млн). Также обременения коснулись автотранспорта, в том числе автомашины Лэнд Ровер Рендж Ровер, приобретенной в прошлом году за 30 млн. Общая сумма арестованного имущества достигает 350 млн. Счета родственников в различных банках заблокированы тоже, как и счета Кехмана в двух крупнейших банках РФ.
К этому можно добавить и два ранее арестованных автомобиля, по версии следствия, фактически принадлежащих Владимиру Кехману. Это Мерседес минивэн, приобретенный подрядчиком МХАТ Каргиновым за 27 млн рублей (признан вещественным доказательством по уголовному делу о взятке за получение контрактов), а также Гелендваген за 30 млн, формально оформленный на дочь владельца компании «Автодом Пулково» Евгения Войтенкова.
Экономический обвал Владимира Кехмана начался 10 лет назад, когда ему, как крупнейшему экспортеру фруктами Сбер предъявил претензии по кредитам на 8 млрд рублей. На данный момент в отношении Кехмана открыто 8 исполнительных производств на общую сумму в 17,8 млрд рублей.
Трудно не заметить поразительный подход СКР. Чуть ли не в первые в следственной практике России после предъявления обвинения во взятке в особо крупном размере, фигурант выходит вообще без меры пресечения по этому делу. По первому делу о растрате Владимир Кехман, как известно, ограничен подпиской о невыезде из столицы.
Данная процессуальная деликатность уже породила мифологию о схватке двух властных башен — силовой и правительственной. Причем, в этой борьбе за Кехмана мнение высшего арбитра пока не замечено.