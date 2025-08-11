Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омского экс-чиновника хотят отправить в колонию почти на 10 лет

ОМСК, 11 августа, ФедералПресс. Представители прокуратуры запросили 9,5 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 17,2 миллиона рублей для экс-заместителя руководителя ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области». Он обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Источник: Freepik

«Завтра, 12 августа, обвиняемый выступит с последним словом и после этого суд примет окончательное решение», — сообщили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что помимо бывшего заместителя руководителя ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области» перед судом предстанет глава строительной компании «Евротехстрой». Он обвиняется в даче взятки и для него гособвинение запросило 8,5 года лишения свободы и штраф в размере 11,5 миллиона рублей.

По версии следствия, чиновник получил от бизнесмена взятку более 1 миллиона рублей. За вознаграждение компании было обещано покровительство и незаконный отказ от исковых требований к ней на сумму порядка 31 миллиона рублей. Часть взятки была передана одеждой, к примеру, бизнесмен купил чиновнику деловой костюм и ботинки. Свою вину обвиняемые не признали.

Следствие настояло на том, чтобы имущество фигурантов дела на сумму почти 100 миллионов рублей было арестовано, в том числе и люксовые автомобили.

Напомним, что в Новосибирске возбуждено уголовное дело против бывшего замглавы УК за получение взяток. По версии следствия, размер вознаграждения составил 1,7 миллиона рублей.