Омского экс-чиновника хотят отправить в колонию почти на 10 лет

«Завтра, 12 августа, обвиняемый выступит с последним словом и после этого суд примет окончательное решение», — сообщили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве уточнили, что помимо бывшего заместителя руководителя ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области» перед судом предстанет глава строительной компании «Евротехстрой». Он обвиняется в даче взятки и для него гособвинение запросило 8,5 года лишения свободы и штраф в размере 11,5 миллиона рублей.
По версии следствия, чиновник получил от бизнесмена взятку более 1 миллиона рублей. За вознаграждение компании было обещано покровительство и незаконный отказ от исковых требований к ней на сумму порядка 31 миллиона рублей. Часть взятки была передана одеждой, к примеру, бизнесмен купил чиновнику деловой костюм и ботинки. Свою вину обвиняемые не признали.
Следствие настояло на том, чтобы имущество фигурантов дела на сумму почти 100 миллионов рублей было арестовано, в том числе и люксовые автомобили.
Напомним, что в Новосибирске возбуждено уголовное дело против бывшего замглавы УК за получение взяток. По версии следствия, размер вознаграждения составил 1,7 миллиона рублей.