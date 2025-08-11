Омского экс-чиновника хотят отправить в колонию почти на 10 лет

По версии следствия, чиновник получил от бизнесмена взятку более 1 миллиона рублей. За вознаграждение компании было обещано покровительство и незаконный отказ от исковых требований к ней на сумму порядка 31 миллиона рублей. Часть взятки была передана одеждой, к примеру, бизнесмен купил чиновнику деловой костюм и ботинки. Свою вину обвиняемые не признали.