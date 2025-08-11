Ричмонд
В Ростове загорелся внешний блок кондиционера

Ростовская область, 11 августа 2025. DON24.RU. В Ростове-на-Дону в многоэтажке на улице Еременко, 87/3, загорелся внешний блок кондиционера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области в своем телеграм-канале.

Источник: ГУ МЧС России по Ростовской области

В момент возникновения пожара хозяева находились дома, но из-за плотных штор не сразу обратили внимание на возгорание. Прохожие, заметив огонь с улицы, сообщили о нем консьержке, которая и вызвала пожарную службу.

Из-за пожара повреждены два наружных блока кондиционера, а также окна квартир, в которых лопнули стеклопакеты из-за высокой температуры.

Пострадавших нет. На тушение выезжали 12 огнеборцев МЧС России и пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области за минувшую неделю огнеборцы отреагировали на 203 пожара.