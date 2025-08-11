В Ростове загорелся внешний блок кондиционера

В момент возникновения пожара хозяева находились дома, но из-за плотных штор не сразу обратили внимание на возгорание. Прохожие, заметив огонь с улицы, сообщили о нем консьержке, которая и вызвала пожарную службу.
Из-за пожара повреждены два наружных блока кондиционера, а также окна квартир, в которых лопнули стеклопакеты из-за высокой температуры.
Пострадавших нет. На тушение выезжали 12 огнеборцев МЧС России и пять единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области за минувшую неделю огнеборцы отреагировали на 203 пожара.