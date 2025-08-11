Генерал-майора Дениса Путилова приговорили к 8,5 годам за взятку

Следствие установило, что в 2023—2024 годах Денис Путилов, курировавший исполнение контрактов, получил от представителя ИП Чудинова взятку в 10 миллионов рублей. Деньги предназначались за его покровительство при заключении многомиллионных сделок по ремонту и техобслуживанию военной техники.