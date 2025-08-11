Ричмонд
Генерал-майора Дениса Путилова приговорили к 8,5 годам за взятку

Бывший глава автобронетанковой службы ЦВО, признан виновным в получении взятки в 10 миллионов рублей за покровительство при заключении контрактов на ремонт военной техники, что привело к значительному ущербу для Минобороны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По делу о получении крупной взятки при выполнении гособоронзаказа суд приговорил бывшего начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа Дениса Путилова к 8,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Следственный комитет.

Помимо тюремного срока, Путилов лишен воинского звания «генерал-майор». Ему также запрещено занимать административно-распорядительные должности в государственных органах в течение шести лет.

Следствие установило, что в 2023—2024 годах Денис Путилов, курировавший исполнение контрактов, получил от представителя ИП Чудинова взятку в 10 миллионов рублей. Деньги предназначались за его покровительство при заключении многомиллионных сделок по ремонту и техобслуживанию военной техники.

Невыполнение условий этих контрактов привело к значительному ущербу для Министерства обороны.