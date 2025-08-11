Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии с начала года в воде погибли 50 человек

Число утонувших в водоемах Башкирии увеличилось до 50 человек.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года в водоемах Башкирии погибло уже 50 человек. Среди них шестеро несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике. Всего же из воды в этом году извлечено 92 тела, но не все эти случаи связаны непосредственно с утоплением.

Как поясняют в ведомстве, оперативные данные включают все тела, обнаруженные в воде. Причинами гибели могли стать различные обстоятельства: от внезапных проблем со здоровьем до конфликтов на берегу. Окончательный вердикт о смерти от утопления выносится только после вскрытия, когда в легких обнаруживается вода.

Также уточняется, что за указанный период спасателям удалось сохранить жизни 11 человек, включая шестерых детей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.