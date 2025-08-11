В Башкирии с начала года в воде погибли 50 человек

С начала 2025 года в водоемах Башкирии погибло уже 50 человек. Среди них шестеро несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике. Всего же из воды в этом году извлечено 92 тела, но не все эти случаи связаны непосредственно с утоплением.