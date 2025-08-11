Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руководство самарского «Станкозавода» прокомментировало задержание Н. Петухова

В понедельник утром, 11 августа, стало известно о том, что в Самаре правоохранители задержали генерального директора консалтинговой компании REC Никиты Петухова.

В понедельник утром, 11 августа, стало известно о том, что в Самаре правоохранители задержали генерального директора консалтинговой компании REC Никиты Петухова. Сообщается, что ранее он управлял Центром труда и отдыха «Станкозавод».

Информацию о задержании гендира REC прокомментировали в руководстве ЦТО. Там заявили, что задержанный 42-летний Никита Петухов на данный момент ни имеет никакого отношения «Станкозаводу».

«В настоящее время кластер полностью управляется нашей собственной командой и не связан с деятельностью REC. Станкозавод работает в обычном режиме — все пространства, мероприятия и сервисы функционируют как всегда. Мы сосредоточены на развитии и поддержке нашего сообщества, и эта ситуация не влияет на жизнь кластера», — сообщил управляющий ЦТиО «Станкозавод» Павел Новиков.

Отметим, что REC (Real Estate Create) занимается предоставлением полного комплекса услуг в сфере коммерческой и жилой недвижимости, говорится на сайте компании.

—-

Следите за самыми главными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме с помощью нашего телеграм-канала! Также вы можете читать наши материалы в Дзене.