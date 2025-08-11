Руководство самарского «Станкозавода» прокомментировало задержание Н. Петухова

В понедельник утром, 11 августа, стало известно о том, что в Самаре правоохранители задержали генерального директора консалтинговой компании REC Никиты Петухова. Сообщается, что ранее он управлял Центром труда и отдыха «Станкозавод».
Информацию о задержании гендира REC прокомментировали в руководстве ЦТО. Там заявили, что задержанный 42-летний Никита Петухов на данный момент ни имеет никакого отношения «Станкозаводу».
«В настоящее время кластер полностью управляется нашей собственной командой и не связан с деятельностью REC. Станкозавод работает в обычном режиме — все пространства, мероприятия и сервисы функционируют как всегда. Мы сосредоточены на развитии и поддержке нашего сообщества, и эта ситуация не влияет на жизнь кластера», — сообщил управляющий ЦТиО «Станкозавод» Павел Новиков.
Отметим, что REC (Real Estate Create) занимается предоставлением полного комплекса услуг в сфере коммерческой и жилой недвижимости, говорится на сайте компании.
