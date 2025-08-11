Руководство самарского «Станкозавода» прокомментировало задержание Н. Петухова

«В настоящее время кластер полностью управляется нашей собственной командой и не связан с деятельностью REC. Станкозавод работает в обычном режиме — все пространства, мероприятия и сервисы функционируют как всегда. Мы сосредоточены на развитии и поддержке нашего сообщества, и эта ситуация не влияет на жизнь кластера», — сообщил управляющий ЦТиО «Станкозавод» Павел Новиков.