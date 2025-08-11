В Самаре в суд направлено дело о крупной наркогруппе с 12 фигурантами

В Самарской области завершено следствие по уголовному делу, возбужденному против 12 членов организованной преступной группы. Главное следственное управление МВД по Самарской области выдвинуло обвинения в связи с попыткой сбыта крупной партии героина.
Согласно материалам дела, в 2023 году гражданин одной из стран Средней Азии организовал нелегальный онлайн-магазин. Целью магазина являлась реализация наркотических средств на территории Самарской и Тверской областей.
В рамках преступной схемы функционировали две курьерские группы. Первая занималась фасовкой крупных партий героина и их распределением через систему тайников-закладок. Вторая группа отвечала за размещение наркотиков в тайниках.
С октября 2023 по июнь 2024 года фигуранты совершили не менее 27 преступлений. В ходе задержаний полицейские изъяли свыше 4 кг героина.
Суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Материалы дела направлены в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу.
