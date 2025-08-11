Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре в суд направлено дело о крупной наркогруппе с 12 фигурантами

В Самарской области завершено следствие по уголовному делу, возбужденному против 12 членов организованной преступной группы.

В Самарской области завершено следствие по уголовному делу, возбужденному против 12 членов организованной преступной группы. Главное следственное управление МВД по Самарской области выдвинуло обвинения в связи с попыткой сбыта крупной партии героина.

Согласно материалам дела, в 2023 году гражданин одной из стран Средней Азии организовал нелегальный онлайн-магазин. Целью магазина являлась реализация наркотических средств на территории Самарской и Тверской областей.

В рамках преступной схемы функционировали две курьерские группы. Первая занималась фасовкой крупных партий героина и их распределением через систему тайников-закладок. Вторая группа отвечала за размещение наркотиков в тайниках.

С октября 2023 по июнь 2024 года фигуранты совершили не менее 27 преступлений. В ходе задержаний полицейские изъяли свыше 4 кг героина.

Суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Материалы дела направлены в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что в Самаре оштрафовали 25-летнего самокатчика, который вез девушку на плечах.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.