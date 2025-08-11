Екатеринбурженка, убившая своих детей и себя, оставила предсмертную записку

В послании она попрощалась с мамой и другими близкими, попросила у всех прощения, но причины поступка раскрывать не стала. «Ощущение, что у нее это был не импульс, а давно спланированное решение. Если бы мы только знали, какие у нее мысли были, мы бы вмешались и вытащили ее из этой ямы, но она ни с кем не делилась», — сказал родственник.