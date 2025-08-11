Екатеринбурженка, убившая своих детей и себя, оставила предсмертную записку

В послании она попрощалась с мамой и другими близкими, попросила у всех прощения, но причины поступка раскрывать не стала. «Ощущение, что у нее это был не импульс, а давно спланированное решение. Если бы мы только знали, какие у нее мысли были, мы бы вмешались и вытащили ее из этой ямы, но она ни с кем не делилась», — сказал родственник.
О трагедии стало известно 10 августа. В Екатеринбурге в квартире дома на ул. Бардина нашли тела двух детей и их матери. По предварительным данным следствия, она убила девятилетнего сына и свою трехлетнюю дочь, а потом свела счеты с жизнью. Мать погибшей женщины рассказала, что у дочери была депрессия. СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних).
Подробности произошедшего — в материале «Перед сотрудниками полиции предстала жуткая картина, словно из фильма ужасов».