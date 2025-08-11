В Красноярске после ливня произошел оползень на улице 2-я Огородная

По данным городской администрации, стихийное явление привело к повреждению ограждения и образованию трещины в непосредственной близости от новой ливневой канализации.
На место происшествия оперативно прибыли специалисты управления капитального строительства, представители администрации Октябрьского района и сотрудники подрядной организации, занимающейся укреплением проблемного склона. Особое опасение у специалистов вызывает расположенный у края оползня канализационный колодец, который может пострадать при дальнейшем смещении грунта.
В настоящее время аварийные службы САТП проводят комплекс неотложных мероприятий: организован отвод ливневых вод в канализационную систему, выполняется подсыпка грунта для стабилизации склона. Опасная зона огорожена, все транспортные средства оперативно эвакуированы с потенциально опасной территории.
Городские власти настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от парковки автомобилей вблизи поврежденного участка и соблюдать меры предосторожности. Для координации дальнейших действий утром в понедельник в мэрии запланировано экстренное совещание, где будет рассмотрен вопрос о дополнительных мерах по укреплению склона и предотвращению возможных повторных оползней.
«Все необходимые силы и средства задействованы для нормализации ситуации и обеспечения безопасности горожан», — подчеркнули в городской администрации.
Специалисты продолжают мониторить состояние склона и прилегающей территории.