В Красноярске после ливня произошел оползень на улице 2-я Огородная

Городские власти настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от парковки автомобилей вблизи поврежденного участка и соблюдать меры предосторожности. Для координации дальнейших действий утром в понедельник в мэрии запланировано экстренное совещание, где будет рассмотрен вопрос о дополнительных мерах по укреплению склона и предотвращению возможных повторных оползней.