В Новосибирске на пожаре спасли пять человек

Огонь вспыхнул в подвале жилого дома.

Источник: МЧС РФ

Ночью 11 августа в Новосибирске на улице Космическая в подвале жилого дома произошел пожар. Об этом сообщили в прес-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сотрудники МЧС быстро приехали на место и потушили огонь за 20 минут. До их прибытия 15 человек сами покинули дом, а спасатели помогли выйти еще пятерым жителям с помощью специальных устройств. В результате пожара пострадали хозяйственные кладовые и вещи на площади 18 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал. Всего на месте работали 19 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске за неделю произошло 35 пожаров.