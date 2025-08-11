В Новосибирске на пожаре спасли пять человек

Сотрудники МЧС быстро приехали на место и потушили огонь за 20 минут. До их прибытия 15 человек сами покинули дом, а спасатели помогли выйти еще пятерым жителям с помощью специальных устройств. В результате пожара пострадали хозяйственные кладовые и вещи на площади 18 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал. Всего на месте работали 19 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.