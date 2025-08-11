Ричмонд
Четыре автомобиля столкнулись на Сормовском шоссе 11 августа

Три человека пострадали.

Источник: Аргументы и факты

ДТП с участием четырех иномарок произошло 11 августа в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

Все случилось утром 11 августа на Сормовском шоссе. Предварительно, первый цепочку столкновений запустил водитель «Тойоты». Он врезался в «Ниссан», из-за чего тот ударился в «Эксид». Последний из-за толчка выкатился на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Хендай».

В результате пострадали три человека. Двое из них — несовершеннолетние пассажиры «Хендай». Их госпитализировали и уже отпустили. Также в медучреждение доставили водителя «Эксид».

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Кстовском районе.