Четыре автомобиля столкнулись на Сормовском шоссе 11 августа

ДТП с участием четырех иномарок произошло 11 августа в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.
Все случилось утром 11 августа на Сормовском шоссе. Предварительно, первый цепочку столкновений запустил водитель «Тойоты». Он врезался в «Ниссан», из-за чего тот ударился в «Эксид». Последний из-за толчка выкатился на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Хендай».
В результате пострадали три человека. Двое из них — несовершеннолетние пассажиры «Хендай». Их госпитализировали и уже отпустили. Также в медучреждение доставили водителя «Эксид».
