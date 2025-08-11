«Приора» горела в Сергиевском районе Самарской области вечером 10 августа

Огонь охватил отечественную легковушку на проезжей части. Никто не пострадал, уточнили в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Информация о ЧП поступила в 23:51. В ведомстве уточнили: «Приора» загорелась в движении на 2-м километре трассы «Урал» — Сергиевск — Челно-Вершины. Машину тушили специалисты 109-й пожарно-спасательной части.
Медпомощь никому не потребовалась.
Ранее в Шигонском районе Самарской области горела «девятка». Там тоже никто не пострадал. С огнем боролись сотрудники 180-й пожарно-спасательной части.
