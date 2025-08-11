Сбежавшая из России самарская экс-чиновница получила гражданство США

В октябре 2023 года после череды скандалов с участием выходцев из Средней Азии прокуратура провела в учреждении проверку и выяснила, что девушка трудоустроена в организации, но живет в Москве, а подтверждений того, что она работает дистанционно, нет. В итоге Анна Алексеева уволилась из самарского Дома дружбы народов.