Калининградским врачам второй раз пересмотрели приговор за убийство ребенка

Следователи считают, что исполняющая обязанности главврача Елена Белая, прогнозируя летальный исход, приняла решение убить младенца, чтобы не портить статистику медучреждения. Для этого она привлекла анестезиолога-реаниматолога Элину Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, что привело к его смерти.