Рыбак утонул в Мостовском районе

Инцидент произошел в воскресенье. По данным следствия, 44-летний житель райцентра вместе с друзьями приехал на рыбалку на пруд возле деревни Микелевщина.
Пока один из мужчин рыбачил на берегу, двое на лодке отплыли к середине водоема. Находясь далеко от берега, один из находящихся в лодке начал распивать алкоголь. Из-за его движений лодка стала раскачиваться и в итоге заполнилась водой.
Оказавшись в воде, нетрезвый мужчина поплыл к берегу, однако не рассчитал свои силы и утонул.
Тело из воды извлекли товарищи утонувшего, они же и вызвали медиков.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр, опрошены очевидцы, медицинские работники, назначена судебно-медицинская экспертиза.