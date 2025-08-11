Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбак утонул в Мостовском районе

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Мужчина утонул в Мостовском районе, сотрудники СК проводят проверку, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: СК Беларуси

Инцидент произошел в воскресенье. По данным следствия, 44-летний житель райцентра вместе с друзьями приехал на рыбалку на пруд возле деревни Микелевщина.

Пока один из мужчин рыбачил на берегу, двое на лодке отплыли к середине водоема. Находясь далеко от берега, один из находящихся в лодке начал распивать алкоголь. Из-за его движений лодка стала раскачиваться и в итоге заполнилась водой.

Оказавшись в воде, нетрезвый мужчина поплыл к берегу, однако не рассчитал свои силы и утонул.

Тело из воды извлекли товарищи утонувшего, они же и вызвали медиков.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр, опрошены очевидцы, медицинские работники, назначена судебно-медицинская экспертиза.