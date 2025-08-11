Подростки избили и расстреляли молодого человека из травматического оружия в Артёме

Прокуратура держит на контроле проверку по факту нападения подростков на молодого мужчину в Артёме. По предварительной информации, инцидент произошёл вечером 2 августа. В конфликте участвовали подростки в возрасте 15 и 16 лет. В ходе ссоры они напали на 21-летнего местного жителя и нанесли ему телесные повреждения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.