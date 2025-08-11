Подростки избили и расстреляли молодого человека из травматического оружия в Артёме

Прокуратура держит на контроле проверку по факту нападения подростков на молодого мужчину в Артёме. По предварительной информации, инцидент произошёл вечером 2 августа. В конфликте участвовали подростки в возрасте 15 и 16 лет. В ходе ссоры они напали на 21-летнего местного жителя и нанесли ему телесные повреждения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Кроме избиения, несовершеннолетние применили травматическое оружие — прозвучало несколько выстрелов в сторону пострадавшего. В результате ему потребовалась медицинская помощь.
В отношении произошедшего проводится доследственная проверка. Прокуратура взяла её ход и итоги под особый контроль. Также надзорный орган намерен проанализировать эффективность действий органов системы профилактики правонарушений среди подростков. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.
По итогам проверки следственные органы примут процессуальное решение в соответствии с установленным порядком.