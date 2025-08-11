Звонок от неизвестного перевернул жизнь сибирячки. Она лишилась более миллиона рублей

Жительница Ангарска стала жертвой коварной схемы мошенников, потеряв более 1,1 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, все началось с телефонного звонка: неизвестный представился сотрудником компании, которая якобы проводила замену цифрового телевидения в ее доме. Под предлогом «обновления телевизионной сетки» он убедил пенсионерку сообщить код из СМС.
Но на этом афера не закончилась. Вскоре женщине позвонил другой мошенник — на этот раз под видом специалиста «Роскомнадзора». Он заявил, что ее «госуслуги взломаны», а на имя пенсионерки оформлена доверенность, позволяющая посторонним распоряжаться ее деньгами. Для пущей убедительности преступник назвал точные суммы на ее счетах в разных банках, сообщили в пресс-службе ведомства.
Затем последовал звонок «правоохранителя», который сообщил, что от имени пенсионерки якобы оформлена доверенность на иностранца. Чтобы «защитить сбережения», мошенники заставили женщину установить поддельное банковское приложение и перевести все деньги на якобы безопасные счета. В итоге она лишилась 1 миллиона 180 тысяч рублей.
