Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звонок от неизвестного перевернул жизнь сибирячки. Она лишилась более миллиона рублей

Жительница Ангарска отдала мошенникам более 1,1 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Ангарска стала жертвой коварной схемы мошенников, потеряв более 1,1 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, все началось с телефонного звонка: неизвестный представился сотрудником компании, которая якобы проводила замену цифрового телевидения в ее доме. Под предлогом «обновления телевизионной сетки» он убедил пенсионерку сообщить код из СМС.

Но на этом афера не закончилась. Вскоре женщине позвонил другой мошенник — на этот раз под видом специалиста «Роскомнадзора». Он заявил, что ее «госуслуги взломаны», а на имя пенсионерки оформлена доверенность, позволяющая посторонним распоряжаться ее деньгами. Для пущей убедительности преступник назвал точные суммы на ее счетах в разных банках, сообщили в пресс-службе ведомства.

Затем последовал звонок «правоохранителя», который сообщил, что от имени пенсионерки якобы оформлена доверенность на иностранца. Чтобы «защитить сбережения», мошенники заставили женщину установить поддельное банковское приложение и перевести все деньги на якобы безопасные счета. В итоге она лишилась 1 миллиона 180 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии сотрудники Центра компетенций спасли женщину от мошенников.