Звонок от неизвестного перевернул жизнь сибирячки. Она лишилась более миллиона рублей

Но на этом афера не закончилась. Вскоре женщине позвонил другой мошенник — на этот раз под видом специалиста «Роскомнадзора». Он заявил, что ее «госуслуги взломаны», а на имя пенсионерки оформлена доверенность, позволяющая посторонним распоряжаться ее деньгами. Для пущей убедительности преступник назвал точные суммы на ее счетах в разных банках, сообщили в пресс-службе ведомства.