Новосибирские пожарные спасли пятерых человек

В Ленинском районе Новосибирска, на улице Космической, в ночь на 11 августа вспыхнул пожар в подвальном помещении пятиэтажного жилого здания.
Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, из подвала подъезда вырывался дым. Пожарным потребовалось двадцать минут для ликвидации очага возгорания.
До приезда специалистов пожарной службы пятнадцать жильцов самостоятельно покинули здание. Сотрудники дежурной смены с использованием спасательного оборудования эвакуировали пятерых человек по лестничным пролетам.
В результате инцидента пламенем были повреждены подсобные помещения и личные вещи на общей площади восемнадцати квадратных метров. Пострадавших нет. В тушении пожара участвовали девятнадцать человек и шесть единиц техники МЧС России.