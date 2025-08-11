В районе центральной набережной Евпатории утонула 26-летняя девушка

Ранним утром 26-летняя девушка отправилась купаться в море и не вернулась. Ее тело было найдено сотрудниками службы спасения «Крым-спас» на глубине 3 метров. Причину гибели предстоит установить судмедэкспертам. При этом в МЧС отметили, что в день, когда случилась трагедия, погода была спокойной и скорость ветра не превышала двух метров в секунду.