В районе центральной набережной Евпатории утонула 26-летняя девушка

В минувшую субботу, 9 августа, в районе центральной набережной Евпатории произошла трагедия — утонула молодая девушка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.
Ранним утром 26-летняя девушка отправилась купаться в море и не вернулась. Ее тело было найдено сотрудниками службы спасения «Крым-спас» на глубине 3 метров. Причину гибели предстоит установить судмедэкспертам. При этом в МЧС отметили, что в день, когда случилась трагедия, погода была спокойной и скорость ветра не превышала двух метров в секунду.
Всего с начала 2025 года на водных объектах в Крыму случилось 23 происшествия, в результате которых погибло 13 человек. Спасти за это время удалось 20 жизней.