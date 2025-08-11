Ричмонд
Суд отправил на работы самарца, который задолжал детям почти полмиллиона рублей

По уголовному делу проходил 44-летний местный. Его отправили на исправительные работы с удержанием части зарплаты в пользу государства.

По уголовному делу проходил 44-летний местный. Подробностями поделилась пресс-служба областной прокуратуры.

С прошлого года горожанин не отправлял деньги сыну и дочери. Всего задолжал детям около 548,4 тыс. рублей. Позже об этом узнали самарские правоохранители.

На мужчину завели уголовное дело. Суд отправил его на 4 месяца на исправительные работы с удержанием 5% зарплаты ежемесячно в пользу государства.

Ранее житель региона заплатил алименты в 230 тыс. рублей после ареста авто.

