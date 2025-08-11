Суд отправил на работы самарца, который задолжал детям почти полмиллиона рублей

По уголовному делу проходил 44-летний местный. Подробностями поделилась пресс-служба областной прокуратуры.
С прошлого года горожанин не отправлял деньги сыну и дочери. Всего задолжал детям около 548,4 тыс. рублей. Позже об этом узнали самарские правоохранители.
На мужчину завели уголовное дело. Суд отправил его на 4 месяца на исправительные работы с удержанием 5% зарплаты ежемесячно в пользу государства.
Ранее житель региона заплатил алименты в 230 тыс. рублей после ареста авто.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.