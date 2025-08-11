В Уфе курьер убил молодого человека одним ударом

Родители погибшего обращаются к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. По их словам, виновник трагедии до сих пор не задержан и проходит по делу как свидетель, а официальная версия гласит, что смерть наступила из-за заболевания мозга.