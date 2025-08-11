В Уфе курьер убил молодого человека одним ударом

В Дёмском районе Уфы погиб 23-летний молодой человек по имени Дмитрий. По информации телеграм-канала «Честный репортаж», парень отдыхал и выпивал с другом, после чего решил вернуться домой на такси.
Ожидая машину, Дмитрий по ошибке принял за такси автомобиль ВАЗ-2114, принадлежавший курьеру по имени Руслан. Когда парень попытался открыть дверь, между мужчинами завязался конфликт. Водитель вышел из машины и ударил Дмитрия один раз в голову, отчего тот умер на месте.
Родители погибшего обращаются к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. По их словам, виновник трагедии до сих пор не задержан и проходит по делу как свидетель, а официальная версия гласит, что смерть наступила из-за заболевания мозга.
