С мэрии Тольятти хотят взыскать моральный вред после нападения собаки на женщину

Пострадавшая рассказала об инциденте прокурору Центрального района города. Правоохранители подали в суд иск.
В мае нынешнего года пенсионерка шла в храм. По пути на нее напала собака. Покусала левую голень. Потребовалась помощь медиков. Также женщина «испытала моральные страдания».
«Вопрос отлова животных без владельцев относится к компетенции администрации Тольятти. Прокуратура района с целью защиты прав жительницы направила в суд иск о взыскании компенсации морального вреда», — уточнили правоохранители.
Ранее в Самаре завели уголовное дело по факту ненадлежащего отлова бездомных собак.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.