С мэрии Тольятти хотят взыскать моральный вред после нападения собаки на женщину

Пострадавшая рассказала об инциденте прокурору Центрального района города. Правоохранители подали в суд иск.

В мае нынешнего года пенсионерка шла в храм. По пути на нее напала собака. Покусала левую голень. Потребовалась помощь медиков. Также женщина «испытала моральные страдания».

«Вопрос отлова животных без владельцев относится к компетенции администрации Тольятти. Прокуратура района с целью защиты прав жительницы направила в суд иск о взыскании компенсации морального вреда», — уточнили правоохранители.

Ранее в Самаре завели уголовное дело по факту ненадлежащего отлова бездомных собак.

