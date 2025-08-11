ФСБ: Киев пытался превратить в «живые бомбы» обманутых пенсионеров из России

ФСБ предупредила о новой тактике украинских спецслужб: они используют российских граждан, особенно пожилых женщин, в качестве «живых бомб» для терактов. Жертв обманывают мошенники под видом силовиков, обещая вернуть похищенные деньги, а затем вовлекают в преступления. Ведомство призывает граждан к бдительности, особенно при подозрительных звонках и сообщениях в мессенджерах.