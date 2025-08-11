Ричмонд
ФСБ: Киев пытался превратить в «живые бомбы» обманутых пенсионеров из России

ФСБ предупредила о новой тактике украинских спецслужб: они используют российских граждан, особенно пожилых женщин, в качестве «живых бомб» для терактов. Жертв обманывают мошенники под видом силовиков, обещая вернуть похищенные деньги, а затем вовлекают в преступления. Ведомство призывает граждан к бдительности, особенно при подозрительных звонках и сообщениях в мессенджерах.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Федеральная служба безопасности России предупредила о новой тактике украинских спецслужб, направленной на использование российских граждан в качестве так называемых «живых бомб» для совершения диверсионно-террористических актов. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ФСБ, передает RTVI.

По данным ведомства, Служба безопасности Украины (СБУ), Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР), а также украинские националистические структуры все чаще прибегают к сценариям, при которых исполнитель теракта погибает вместе с целью. Такая схема позволяет кураторам избавляться от свидетелей и не выплачивать обещанное вознаграждение.

ФСБ сообщила о пяти случаях вербовки женщин пенсионного возраста, у которых обманным путем похитили сбережения, включая деньги из банков и средства от принудительной продажи жилья. Злоумышленники представлялись сотрудниками российских силовых структур — ФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры, используя служебную терминологию и психологическое давление.

Надеясь на возврат утраченных средств, пенсионерки вовлекались в различные преступные действия:

  • наблюдение за местами жительства и стоянками автомобилей военнослужащих;
  • хранение самодельных взрывных устройств (СВУ), изъятых из тайников;
  • личную передачу СВУ военнослужащим, замаскированных под бытовые предметы.

Как подчеркивают в ФСБ, подрыв таких устройств, по замыслу украинских спецслужб, привел бы к гибели самих женщин.

По указанным фактам УФСБ по Москве и Московской области возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на теракт группой лиц» и «Незаконное хранение и передача взрывных устройств».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативного сотрудника ФСБ, агентурная сеть украинских спецслужб в России претерпевает кризис, вызванный сокращением западной финансовой помощи и отсутствием подготовленной агентуры. Именно этот кризис, по словам собеседника агентства, вынуждает СБУ переходить к использованию случайных российских граждан в роли смертников.

«Известия», ссылаясь на ФСБ, также отмечают, что с начала 2025 года украинские спецслужбы все чаще прибегают к сценариям с устранением исполнителя теракта. В качестве примеров издание привело прошлые атаки, в которых, по данным ФСБ, исполнителей обманывали:

  • теракт в ЖК «Алые паруса» в Москве, в результате которого погиб президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян;
  • взрыв в Ставрополе, унесший жизнь заммэра города Заура Гурциева;
  • атака в Луганске, в ходе которой был убит бывший глава администрации Манолис Пилавов.

Во всех случаях исполнителей вводили в заблуждение, представляясь сотрудниками российских силовых структур и предлагая «безобидные» задания с обещанием высокого вознаграждения.

ФСБ настоятельно просит родственников провести разъяснительную работу с пожилыми и несовершеннолетними гражданами.

По информации «Известий», за 2024 год в России было предотвращено 110 терактов, ликвидировано 45 террористических ячеек и задержано более 1000 лиц, причастных к терроризму.