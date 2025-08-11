Росавиация ограничила работу самарского аэропорта «Курумоч» днем 11 августа

В аэропорту Самары (Курумоч) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
Ранее в Самаре были зафиксированы перебои в работе мобильного интернета. Пользователи жаловались на проблемы с подключением к популярным сервисам, оплатой покупок и использованием навигации.
Также недавно губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о случаях уничтожения беспилотных летательных аппаратов в регионе.
—-
