Генпрокуратура Беларуси направила в суд дело в отношении 55 интернет-аферистов

Генеральная прокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело в отношении сразу 55 участников международной преступной организации, которая похищала деньги доверчивых граждан. Как сообщили в Генпрокуратуре, общая сумма нанесенного им ущерба составила более 2,5 миллиона белорусских рублей.
Мошеннические «кол-центры», как установило следствие, находились на территории сразу трех стран: Беларуси, России и Кыргызстана.
Аферисты на протяжении некоторого времени реализовывали мошенническую схему: они размещали в Интернете информацию о возможности существенно заработать, инвестировав свои средства в несуществующие финансовые компании.
Как только доверчивые граждане, «инвестировав» немалые суммы и в какой-то момент хотели вывести свои «заработанные» деньги, им в этом, разумеется, отказывали. Добавим, что в ходе расследования 49 фигурантов заключили досудебное сотрудничество и активно содействовали следствию.
Ранее мы писали о том, что известная белорусская певица Галина Шишкова впервые показала фото, на котором запечатлена беременной (выглядит артистка совершенно потрясающе).