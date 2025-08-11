Ричмонд
Генпрокуратура Беларуси направила в суд дело в отношении 55 интернет-аферистов

Дело в отношении сразу 55 интернет-мошенников направлено в суд.

Источник: Комсомольская правда

Генеральная прокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело в отношении сразу 55 участников международной преступной организации, которая похищала деньги доверчивых граждан. Как сообщили в Генпрокуратуре, общая сумма нанесенного им ущерба составила более 2,5 миллиона белорусских рублей.

Мошеннические «кол-центры», как установило следствие, находились на территории сразу трех стран: Беларуси, России и Кыргызстана.

Аферисты на протяжении некоторого времени реализовывали мошенническую схему: они размещали в Интернете информацию о возможности существенно заработать, инвестировав свои средства в несуществующие финансовые компании.

Как только доверчивые граждане, «инвестировав» немалые суммы и в какой-то момент хотели вывести свои «заработанные» деньги, им в этом, разумеется, отказывали. Добавим, что в ходе расследования 49 фигурантов заключили досудебное сотрудничество и активно содействовали следствию.

