Яхта с тремя людьми перевернулась на Браславских озерах

К счастью, трагедии удалось избежать, сотрудники ОСВОДа спасли мужчину 1988 года рождения, молодого человека 2008 года рождения, а также девушку 1993 года рождения. Все они были оперативно доставлены на берег. Помощь медиков им не понадобилась, добавим, что все находившиеся на яхте, были экипированы спасательными жилетами.