Яхта с тремя людьми перевернулась на Браславских озерах

Спасатели сообщили о перевернутой яхте на Браславских озерах.

Источник: ОСВОД

Яхта перевернулась на озере Дривяты в Браславском районе Витебской области. Как сообщили в ОСВОДе, ЧП произошло вечером в воскресенье, 10 августа 2025 года.

Яхту на прокат компания из трех человек взяла в одном из спортивных клубов. Судно отправилось в плавание, когда оно уже возвращалось к берегу — до него оставалось чуть более одного километра — яхта перевернулась. Причина — сильный ветер.

К счастью, трагедии удалось избежать, сотрудники ОСВОДа спасли мужчину 1988 года рождения, молодого человека 2008 года рождения, а также девушку 1993 года рождения. Все они были оперативно доставлены на берег. Помощь медиков им не понадобилась, добавим, что все находившиеся на яхте, были экипированы спасательными жилетами.