В Самарской области будут судить банду наркоторговцев

В Самарской области пресекли деятельность банды, которая распространяла наркотики. По данным ГУ МВД России по Самарской области, поймать их удалось благодаря работе сотрудников ГУНК МВД России и полицейских из Самарской и Тверской областей. По версии следствия, ее основал житель одного из государств Средней Азии, сейчас его ищут. А 12 участников банды удалось задержать.
— В одном из мессенджеров он наладил работу теневого интернет-магазина и стал курировать сбыт запрещённых веществ на территории двух регионов, — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Часть банды получала наркотики, фасовала их и прятала в схронах. А другие участники распространяли запрещенные вещества через тайники-закладки. С октября 2023 года по июнь 2024 года они совершили не менее 27 преступлений. После задержания в автомобиле одного из членов банды изъяли четыре килограмма наркотиков.
Фигурантов дела заключили под стражу, скоро это дело рассмотрит Промышленный районный суд Самары.