В Самарской области будут судить банду наркоторговцев

Часть банды получала наркотики, фасовала их и прятала в схронах. А другие участники распространяли запрещенные вещества через тайники-закладки. С октября 2023 года по июнь 2024 года они совершили не менее 27 преступлений. После задержания в автомобиле одного из членов банды изъяли четыре килограмма наркотиков.