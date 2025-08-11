Нижегородскому подростку, напавшему на сверстников, продлили домашний арест

В ходе предварительного следствия установлено, что 11 марта в школе № 117 подросток нанес по одному колото-резаному ранению задней поверхности шеи двум учащимся, после чего скрылся. После ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В тот же день подросток был задержан, он признал вину в совершении преступления. Сормовский районный суд 12 марта отклонил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения подростка под стражу и поместил его под домашний арест на 2 месяца — до 11 мая. Эту меру пресечения дважды продлевали.