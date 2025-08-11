Облздрав: пострадавшим в ДТП под Дятлово оказывается необходимая медпомощь

Для оказания помощи пострадавшим в воскресенье экстренно выезжали четыре бригады скорой помощи: три из Дятловской и одна из Слонимской ЦРБ. По прибытии медики констатировали гибель троих человек: 47-летнего водителя и 47-летней пассажирки автомобиля «Рено», 48-летнего водителя автомобиля «Мерседес».