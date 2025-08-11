Облздрав: пострадавшим в ДТП под Дятлово оказывается необходимая медпомощь

Для оказания помощи пострадавшим в воскресенье экстренно выезжали четыре бригады скорой помощи: три из Дятловской и одна из Слонимской ЦРБ. По прибытии медики констатировали гибель троих человек: 47-летнего водителя и 47-летней пассажирки автомобиля «Рено», 48-летнего водителя автомобиля «Мерседес».
Несовершеннолетним детям 4, 12 и 17 лет и двоим взрослым 23 и 24 лет на месте происшествия была оказана необходимая медицинская помощь. Затем их доставили в Дятловскую ЦРБ.
Самый маленький пациент и 12-летняя девочка с тяжелыми травмами поступили в отделение реанимации. Девочка-подросток по экстренным показаниям была взята в операционную еще до прибытия областных специалистов.
В Дятлово незамедлительно были вызваны хирург, анестезиолог-реаниматолог и травматолог Гродненской областной детской клинической больницы (ГОДКБ), нейрохирург и торакальный хирург БСМП города Гродно. По линии Республиканского центра организации медицинского реагирования прибыли детский нейрохирург и детский реаниматолог.
Сейчас 12-летняя девочка находится в отделении реанимации Дятловской ЦРБ, ее состояние оценивается как тяжелое. В динамике будет консультироваться областными специалистами. Как только позволит состояние здоровья, ее переведут в ГОДКБ.
В областную детскую клиническую больницу уже переведен 4-летний ребенок — у него травма живота и перелом голеностопного сустава. Его транспортировку сопровождали сотрудники Госавтоинспекции.
Что касается других пациентов, 23-летняя пациентка с переломом бедра продолжит лечение в БСМП. 17-летний подросток и 24-летняя девушка будут лечиться в хирургическом отделении Дятловской ЦРБ. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.